Speyerer Straße wieder frei

Ludwigshafen.Die Sanierungsarbeiten in der Speyerer Straße (Kreisstraße 6) können an diesem Freitag abgeschlossen werden – und damit vier Wochen früher als ursprünglich geplant. Die Länge der sanierten Fahrbahn beträgt rund 1250 Meter, teilte die Stadt Ludwigshafen mit. Sie liegt im Bereich der Knotenpunkte K6/K3 und K6/K12. Da sich die Fahrbahn in einem sehr schlechten Zustand befand, musste die Deckschicht abgefräst und neu eingebaut werden. Mit dem Ende der Bauarbeiten wird die Umleitung für den Straßenverkehr über die B9 und die A 650 aufgehoben, die Bushaltestellen Wasserwerk und Speyerer Straße können wieder angefahren werden. Die Kosten für die Sanierungsarbeiten sind mit 1,11 Millionen Euro veranschlagt. tbö

© Mannheimer Morgen, Freitag, 08.05.2020