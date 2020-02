Spiel gegen Geinsheim

Ludwigshafen.Beim ersten Spiel nach der Winterpause kann der SV Ruchheim in der Landesliga Ost am Sonntag, 15 Uhr, seinen neunten Platz mit einem Sieg beim SV Geinsheim (14.) festigen: Bislang haben die Ruchheimer 26 Punkte auf dem Konto – von ihren 35 Saisontoren erzielte zehn allein David Gerner. Erheblich mehr Spannung verspricht der erste März-Spieltag (alle Spiele am Sonntag, 15 Uhr) in der Bezirksliga: Spitzenreiter SV Südwest Ludwigshafen (44 Punkte), der mit zehn Siegen in Folge in die Winterpause ging und sein letztes Gegentor am 2. November kassierte, muss beim Tabellendritten FSV Schifferstadt (39) antreten. Der gab auf eigenem Platz Punkte durch drei Unentschieden ab und verlor nur ein Saisonspiel – am 23. August mit 0:3 beim SV Südwest. Das Spiel hat es jedoch aus einem anderen Grund „in sich“: Die Schifferstadter müssen zwei Spiele nachholen – am 9. April gegen VfB Haßloch und am 14. April beim ASV Maxdorf. Bei FSV-Siegen wären das sechs Punkte – dann wären die „Schlotten“ nach aktueller Rechnung Tabellenführer. rs

