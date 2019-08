Spiel gegen Oberarnbach

Ludwigshafen.Eine Reise in die Nähe von Landstuhl steht dem Oberligisten FC Arminia 03 Ludwigshafen in der vierten Runde um den Fußball-Verbandspokal bevor: Die Rheingönheimer, die am 4. September erstmals in den Wettbewerb eingreifen, müssen beim Bezirksligisten SG Oberarnbach antreten, den bei den Arminen „derzeit noch kein Mensch kennt“, so Manager Markus Impertro. Doch bis zum Spieltermin wollen sich die Rheingönheimer den Gegner „genau anschauen, denn wir wollen uns auf keinen Fall blamieren“.

Unterdessen lichtet sich das Verletztenlager. Deshalb kann Trainer Hakan Atik vor dem Spiel am Samstag, 15.30 Uhr, beim Meisterschafts-Mitfavoriten TuS Koblenz aufatmen. „Es gibt aber noch Fragezeichen hinter dem Einsatz von Spielmacher Nico Pantano.“ Den Gegner schätzt Atik als „sehr stark und robust, aber auch mit Schwächen“ ein. Das Spiel könnte zu einem Erfolgserlebnis werden, „denn die mir bekannten Koblenzer Schwächen wollen wir ausnutzen“. Deshalb wagt Atik die kühne Prognose, „dass für uns ein Dreier durchaus drin ist“. Doch der erfolgreich in die Saison gestartete Verein gilt als Favorit. rs

