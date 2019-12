„Spiel und Zeit kommen zu kurz“

Ludwigshafen.Den Titel „Theater.Spiel.Zeit“ trägt ein kostenfreier Workshop, den der Kreisverband Vorderpfalz des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) im Januar startet. Das Angebot in Zusammenarbeit mit der KiTZ Theaterkumpanei richtet sich an Alleinerziehende mit Kindern im Alter von acht bis zwölf Jahren. Denn gerade für Alleinerziehende, egal ob Mann oder Frau, gelte: „Spiel und Zeit kommen einfach zu kurz“, erläutert Bärbel Maier, die das in Mundenheim beheimatete Theater zusammen mit Peer Damminger leitet.

Bei dem Workshop, der im KiTZ-Theaterladen in der Rheingönheimer Straße 110 ausgerichtet wird, gehe es insbesondere auch darum, den Teilnehmern „eine Möglichkeit zum interaktiven Spiel zu geben“, führt Maier weiter aus. Also nicht etwa abends ein Brettspiel auszupacken, sondern einfach einmal „nur mit dem was man hat, mit Stimme und Körper, umzugehen“, so Maier.

„Theater.Spiel.Zeit“ findet in Form von zehn samstäglichen Treffen zwischen 14 und 18 Uhr statt, die am 18. Januar beginnen und am 30. Mai enden. Insgesamt sollen zehn Kindern mit ihren Elternteilen daran teilnehmen könne. Durchgeführt wird der Workshop von dem erfahrenen Theaterpädagogen Peter Ruffer, der auch eine Theaterakademie für Kinder, Jugendliche und Heranwachsende in Haßloch leitet.

Auch die Eltern-Kind-Beziehung solle durch dieses Angebot gestärkt werden, fügt Christina Jost-Mallrich hinzu, Pressereferentin des DRK Kreisverbandes Vorderpfalz. Das Projekt wird durch eine sogenannte „Mikroförderung“ seitens der Aktion Mensch ermöglicht, für die sich der DRK-Verband erfolgreich beworben hatte. Knapp 5000 Euro stelle die Sozialorganisation hierfür zur Verfügung, berichtet Jost-Mallrich. Der Kreisverband wolle den Bereich „Kinder, Jugend, Familie“ stärken, erklärt die Pressereferentin. Unter anderem biete er bereits eine Herbstferienbetreuung für Grundschulkinder an, weitere Aktionen sollen folgen.

Anmeldung ab sofort möglich

Möglich sei, dass es am Ende von „Theater.Spiel.Zeit“ eine Art Abschlusspräsentation für die Angehörigen und Freunde geben wird, sagt Peer Damminger. Aber das sei noch offen, denn: „Das ist das Allerwichtigste, dass nach der Lust und den Möglichkeiten der Beteiligten gemeinsam entwickelt wird“, wie der Theatermacher betont. Dabei sei die soziale Interaktion vor und hinter der Bühne genauso wichtig wie das Geschehen auf der Bühne.

Anmelden können sich Interessierte ab sofort beim DRK-Kreisverband unter der Telefonnummer 0621/57 030 oder per E-Mail an die Adresse info@kv-vorderpfalz.drk.de.

