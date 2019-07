Spielkonsole erbeutet

Ludwigshafen.Einbrüche in eine Schule und ein Jugendzentrum beschäftigen die Polizei in Ludwigshafen. Unbekannte drangen zwischen dem 12. und 21. Juli in ein Jugendzentrum in der Seilerstraße ein. Sie brachen nach Angaben der Polizei vom Montag mehrere Türen auf. Während ihres Diebeszuges erbeuteten sie eine Spielkonsole und einen Fernseher. Dabei richteten sie einen Schaden von rund 2000 Euro an. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bei der Polizeiinspektion 2 unter Telefon 0621/963 22 22 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Ungebetenen Besuch bekam auch die Grundschule Niederfeld. Der oder die Täter gelangten am Montag über ein Fenster in das Gebäude in der Niederfeldstraße. Ob sie Gegenstände mitgehen ließen, ermittelt die Polizei noch. Hier bitten die Ermittler um Hinweise an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Telefonnummer 0621/963 21 22 oder per E-Mail an piludiwgshafen1@polizei.rlp.de. bjz

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 23.07.2019