Spielkonsole erobert Heime

Ludwigshafen. In einem kleinen Raum im Haus Friesenheim steht eine blau-schwarze Box. Eine Spielkonsole, um genauer zu sein, die gesund machen soll. Reinhold Moll ist einer von fünf Senioren der Alten- und Pflegeheime der Stadt Ludwigshafen, der dieses therapeutisch-computerbasierte Gesundheitsprogramm testen darf. Die „memoreBox“ wird eingeschaltet, Moll hält ein Kärtchen mit einem QR-Code in die Höhe, um sich einzuloggen, und navigiert zu seinem Lieblingsspiel: Kegeln. Auf den Bildschirm schauend schwingt der 88-Jährige minutenlang seinen linken Arm - doch diesmal reicht es nur für den zweitletzten Platz.

„Er ist wahrscheinlich bisschen aufgeregt. Gestern hat er besser gekegelt“, sagt Stephan Wittmer mit einem Lächeln. Der Ergotherapeut, der seit fast 22 Jahren im Haus arbeitet, unterstützt die Senioren gemeinsam mit seiner Kollegin und der Alltagsbegleiterin Elena Panagiotidou. „Ich muss gestehen: Ich war sehr überrascht, wie motiviert die Teilnehmer von Anfang an gewesen sind“, sagt er. Die „memoreBox“, die bundesweit in 100 und in Rheinland-Pfalz in drei Einrichtungen getestet wird, ist ein Präventionsprojekt von Barmer und RetroBrain R&D. Ein Team hat die Videospiele für die Senioren entwickelt - sechs stehen zur Auswahl. Neben Kegeln können die Spieler singen, tanzen, Briefe austragen, Motorrad fahren oder Tischtennis spielen.

Das Besondere: Die „memoreBox“ erkennt, ob der Spieler gut oder schlecht ist, und passt sich an. „Zum Beispiel bei der Sonntagsfahrt auf dem Motorrad: Wenn der Senior die Kurven geschickt nimmt, wird die Geschwindigkeit erhöht. Wenn nicht, wird sie verlangsamt“, erklärt Dunja Kleis, Landesgeschäftsführerin der Barmer in Rheinland-Pfalz und im Saarland.

Mit den leichten Übungen werden die körperlichen und geistigen Fähigkeiten der Pflegebedürftigen gefördert. Die Stand- und Gangsicherheit wird gestärkt, die Konzentration und Ausdauer verbessert. Eine Präventionsarbeit gegen typische Alterserkrankungen also. Anstrengend sei es nicht wirklich, findet Moll. „Man muss sich nur sehr konzentrieren. Aber Spaß macht es auf jeden Fall.“ Die Spieler trainieren drei Mal in der Woche, freitags sind alle Module frei wählbar. „Ähnliche Bewegungen macht man auch bei konventioneller Gymnastik“, sagt Wittmer. „Das Schöne an der ,memoreBox’ ist es aber, dass es nicht langweilig wird.“ Die Senioren würden ganz unbewusst relativ schwierige Übungen bewältigen und das Wiederholen falle nicht so schwer.

Außerdem werde psychischer Stress abgebaut und die Kommunikation untereinander, mit Pflegern und Familienangehörigen verbessert. „Es ist auch eine generationsübergreifende Therapie. Der Urenkel kann mit seiner Uroma spielen und Zeit mit ihr verbringen“, erklärt der Heimleiter des Hauses Friesenheim, Jörg Schneider.

Generell hätten die betroffenen Familien sehr positiv auf das Projekt reagiert. „Ein Sohn war sehr begeistert, dass seine Mama mitmacht“, sagt Corinna Degenhartt, „memoreBox“-Beauftragte des Hauses. „Das Spielen kommt auch der Sturzprävention zugute.“ Auch könnten Auswirkungen von einem Schlaganfall, Parkinson oder Demenz verringert werden. Und dadurch, dass die Senioren viel Lob bekommen, wird auch ihr Selbstbewusstsein gestärkt.

Wissenschaftlich begleitet wird das Projekt von der Charité Berlin, der Alice-Salomon-Hochschule Berlin und der Humboldt-Universität zu Berlin. Die fünf Senioren im Alter von 76 bis 88 Jahren werden mit einer zweiten Gruppe, die nicht mit der Box spielt, verglichen. Ende Juli hat die Testphase in Ludwigshafen begonnen, insgesamt ein Jahr wird sie dauern. Dann gilt es zu erfahren: Hat sich die Verfassung der Pflegeheimbewohner tatsächlich verbessert?

Ob die „memoreBox“ danach in den Alltag des Pflegeheims integriert wird, steht noch aus. „Ich würde mich sehr freuen“, sagt Helene Gmehling. Denn der 89-Jährigen, die wie Reinhold Moll am liebsten kegelt, würden die Bewegungen sehr guttun.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.09.2019