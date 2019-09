Spielplätze erhalten Öffnungszeiten

Ludwigshafen.Zur sachorientierten Zusammenarbeit rief Ortsvorsteher Antonio Priolo (SPD) in der neuen Legislaturperiode des Ortsbeirats Nördliche Innenstadt auf. Osman Gürsoy (SPD) und Wolfgang Leibig (CDU) wurden zu seinen Stellvertretern gewählt. Priolo betonte die Bedeutung von Ordnung und Sauberkeit im Ortsbezirk. Einen weiteren Schritt in diese Richtung unternimmt der Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL). Abteilungsleiterin Gabriele Binder stellte die Pläne zur Beschilderung der Grünanlagen vor. Konkret geht es um 176 Spielplätze und 48 Bolzplätze im Stadtgebiet. „Anstelle von Ruhezeiten formulieren wir Öffnungszeiten“, erläuterte sie eine wesentliche Neuerung.

So werden die Spielplätze werktags von 8 bis 20 Uhr zugänglich sein, am Wochenende unterbrochen durch eine Mittagspause zwischen 13 und 15 Uhr. Mit der Vereinheitlichung der Hinweistafeln wünsche man sich mehr Transparenz. Errichtet werden die neuen Schilder zunächst in den „Brennpunkten“ bis 2020. Im Fall von Lärmbelästigungen, wie etwa am Rudolf-Hoffmann-Platz, werde das Eingreifen des Kommunalen Vollzugsdiensts somit erleichtert. Die Erteilung eines Platzverweises sei jedoch als letztes Mittel anzusehen. „Es muss nicht gleich das Ordnungsamt anrücken, wenn jemand außerhalb der Öffnungszeiten ein Buch liest“, appellierte Bindert an ein Miteinander.

Einigkeit herrschte im Ortsbeirat darüber, dass es für Bolzplätze keine Altersbeschränkung geben sollte, anders als bei Spielplätzen. Hier wird die Grenze bei 14 Jahren liegen. Dieter Netter (Grüne) regte an, die Erreichbarkeit der Sperrmüll-Hotline zu verbessern. Bernhard Wadle-Rohe (Linke) kritisierte die teils langen Abholfristen. dtim

