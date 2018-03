Spitzenspiel in Ruchheim

Anzeige

Ludwigshafen.Nur drei Spiele stehen am Wochenende auf dem Programm für die fünf ranghöchsten Ludwigshafener Mannschaften im Fußball – aber die haben es in sich. Der Ludwigshafener SC, der seit neun Spieltagen in der Verbandsliga Südwest ohne Sieg ist, kann bereits für die Landesliga Ost planen, wenn er am Sonntag, 14.30 Uhr, sein Spiel beim FK Pirmasens II verliert. „Wir haben gute Einzelspieler – aber keine Mannschaft,“ klagt Trainer Michael Drese, der am Saisonende zur FG 08 Mutterstadt abwandern wird. Fünf Mannschaften werden wohl aus der Verbandsliga absteigen, weil die von 17 wieder auf 16 Teams reduziert wird. Die Gartenstädter werden nach zehn Jahren vermutlich ihren Abschied nehmen.

Oppau droht der Abstieg

Ob die Hochfelder nächste Saison in der Landesliga auf den BSC Oppau treffen werden, ist fraglich, denn der Hallenfußball-Meister ist Tabellenletzter und wird am heutigen Samstag, 14.30 Uhr, gegen die TSG Bretzenheim schon eine Art Vorentscheidung erleben. Nur zwei Saisonsiege sind zu wenig, um in der Liga bleiben zu können. Dass das Trainer-Duo Göran Garlipp/Christian Schmalenberger als Nachfolger von Sascha Weindel eine Wende herbeiführt, hofft wohl nur der optimistische Fußballchef Horst Mempel.

Das Schlagerspiel der Bezirksliga Vorderpfalz kann am Sonntag, 14.30 Uhr, schon über die Meisterschaft entscheiden: Der Spitzenreiter SV Ruchheim trifft auf den Zweiten SV Büchelberg und will seine Serie von 14 Spielen ohne Niederlage fortsetzen. Mit einem Sieg können die Ruchheimer den Vorsprung auf sechs Punkte vergrößern. rs