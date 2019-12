Spitzensprinter auf vier Pfoten

Ludwigshafen.Beim Adventshunderennen in Oggersheim flitzten die schnellsten Vierbeiner wieder um die besten Sprintzeiten auf der 50-Meter-Strecke. Bereits zum dritten Mal organisierten die Hundeliebhaber Oggersheim zu ihrem Weihnachtsmarkt solch ein Rennen. Mitmachen durften Hunde jeder Rasse, jedes Alters und jeder Größe. 80 Vierbeiner kamen mit ihren Frauchen oder Herrchen zu dem Ereignis.

Gestartet wurde in acht Klassen je nach Alter und Größe in zwei Durchläufen. Im Sinne der Chancengleichheit liefen alle von einer Grundlinie los, die Strecke war eine abgesteckte Gerade und im Ziel warteten Frauchen oder Herrchen mit einem Leckerli. Im Durchschnitt brauchten die Hunde fünf bis sechs Sekunden. Petra und Roger Haut aus Rimbach waren mit ihrem Spitz-Mischling sehr zufrieden – er hatte die Strecke in 5,68 Sekunden bewältigt.

Dabei sein ist alles

Mit einem Quietsche-Ei lockte Petra Haut ihre Zoe ins Ziel. Extra trainieren mussten die beiden vorher nicht. „Der Hund läuft einfach gerne“, freute sich Roger Haut über die tolle Zeit. Aus Bad Dürkheim hatte Michael Bügler seinen Leonberger mitgebracht. „Hier hat jeder eine Chance, das finde ich gut.“ Sarah Hahn und Thorsten Stegmann aus Frankenthal wollten schauen, was ihr zehn Monate alter Labrador Sam schon kann. „Hier zeigen alle Hunde ein tolles Sozialverhalten“, meinten beide begeistert. Thomas Hibinger aus Ludwigshafen hat einem rumänischen Straßenhund ein Zuhause gegeben. Seine Elli war zuvor noch nie einen Wettkampf gelaufen, aber „das hat sie sehr gut gemacht“, fand Hibinger stolz.

So mancher Vierbeiner ließ sich gerne auch ablenken. Trotz Anfeuerung von Herrchen und Frauchen, die es zum Teil deutlich ehrgeiziger nahmen als ihre Schützlinge, verfolgten sie eigene Ziele. Einer hörte mitten in der Strecke auf und lief zurück, andere hatten es einfach nicht eilig. Wieder andere nahmen statt des direkten Weges auch schon mal einen Umweg über den angrenzenden Rasen zum ausgiebigen Schnuppern oder legten sich zwischenzeitlich auf den Rücken, um gekrault zu werden. Letztendlich stand ohnehin der Spaß für alle im Vordergrund.

Die 50 Meter lange Sprintstrecke legen manche Kandidaten auch in viereinhalb Sekunden zurück. Die Zeit wird elektrisch gemessen – aufs Hundertstel genau. Bei derartiger Genauigkeit wunderte es nicht, dass Frauchen und Herrchen zu allerlei Hilfsmittel griffen, damit der vierbeinige Flitzer schnell über die Wiese sauste: Quietsche-Bällchen, Kuschelkissen und Leckerchen gehörten zur Ausrüstung. Manche einer lockte den Sprinter mit einem seiner vierbeinigen Kameraden, oder es hopste gar die ganze Familie an der Ziellinie auf und ab. Doch egal, welche Zeit das pelzige Familienmitglied letztlich erreichte, das „Dabei sein“ war entscheidend. Am Ende gab es für jeden Starter eine Urkunde – und für die drei Schnellsten ihrer Klasse jeweils einen Pokal.

