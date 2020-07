Spontanes Sommerfestival

Ludwigshafen.Der Vorplatz des Kulturzentrums „dasHaus“ in der Bahnhofstraße verwandelt sich für die kommenden zehn Tage in eine Festivalbühne. Unter dem Motto „Sommer – Sonne – Freiluftkonzerte“ gibt es noch bis zum 25. Juli täglich bis zu drei Auftritte von Künstlern, Bands oder Theatergruppen. „Open Summer Stage“ heißt das Format, das das Kulturbüro der Stadt Ludwigshafen innerhalb kürzester Zeit mit Kulturschaffenden auf die Beine gestellt hat. Der Auftakt mit Saxofonist Olaf Schönborn am Mittwochmittag musste wegen Regens noch ins Innere verlegt werden. Am Abend spielte er dann mit Ray Mahumane auf dem Karl-Kornmann-Platz und gab den offiziellen Startschuss für das Freiluft-Festival.

Nachmittag gehört Kindern

Das Programm für die kommenden Tage ist vielfältig, wie Kulturbüro-Leiterin Monika Schill im Gespräch mit dieser Redaktion berichtet. „Ein Höhepunkt wird sicher die Premiere der Allstarband der Aktion ,Support Your Local Artist‘ am Samstag“, kündigt sie an. Die neunköpfige Band, die extra für die „Open Summer Stage“ zusammengestellt worden sei, spiele um 18 Uhr auf dem Vorplatz des Kulturzentrums. Einen ebenfalls spannenden Auftritt erwartet sich Schill von einer Gruppe aus Wien. „Sie wandelt DNA in Töne um, etwa von Mammuts, Opium oder Covid-19, und erzeugt so Musik“, beschreibt die Organisatorin das eigenwillige Projekt.

Grundsätzlich sieht das Programm pro Festivaltag maximal drei Veranstaltungen vor. „Um 12 Uhr kann ein musikalisches Mittagessen genossen werden, das Restaurant Hausboot bietet verschiedene Gerichte hierzu an“, schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Um 15 Uhr gibt es Angebote für Kinder und Familien und abends um 18 Uhr sind Künstler aus Ludwigshafen und Umgebung zu erleben. Mit dabei ist unter anderem der Verein Kultur Rhein-Neckar, der Workshops für Kinder und Jugendliche sowie Konzerte organisiert hat. Junge Besucher kommen zudem beim Kindertheaterstück „Fräulein Grün und der Besucher“ von Angelika Baumgartner auf ihre Kosten. Darin geht es um die Themen Heimat und das Gefühl des Fremdseins.

Entstanden ist die Idee zu dem Sommerfestival unter freiem Himmel beim Ludwigshafener Kulturtreff, der sich im Zuge der Corona-Pandemie gegründet hat, wie Monika Schill berichtet. „Beim letzten Treffen war das starke Bedürfnis zu spüren, dass die Stadt Räume für Kulturschaffende zur Verfügung stellt – ohne lange Genehmigungsverfahren“, sagt sie. „Da der Platz vor dem Kulturzentrum uns gehört, haben wir entschieden, dort eine Plattform anzubieten.“ Das Programm sei innerhalb einer Woche entstanden. Ein paar Acts habe das Kulturbüro selbst gebucht, andere seien auf die Organisatoren zugekommen. „Gerade die Musikerszene war sehr aktiv, weshalb Konzerte auch einen großen Teil des Programms ausmachen“, sagt Schill.

Eintritt immer frei

Für die Konzerte, Shows und Theaterstücke ist der Eintritt immer frei, wie die Leiterin des Kulturbüros mitteilt. Die Veranstaltungen finden bei gutem Wetter auf dem Karl-Kornmann-Platz statt und sollen höchstens 60 Minuten dauern. „Bei Regen müssen größere Veranstaltungen entfallen, kleinere können vielleicht nach Innen verlegt werden“, sagt Schill. Für kalte Getränke an warmen Tagen sorgt die Gastronomie des Hausboots. Besucher können sich aber auch eigene Picknick-Körbe zur Verpflegung mitbringen.

Ein Corona-konformes Hygiene- und Sicherheitskonzept haben die Veranstalter erarbeitet. Besucher werden gebeten, ihre Kontaktdaten zu hinterlassen. Das vollständige Programm und weitere Informationen gibt es im Internet unter www.dashaus-lu.de und auf den Social-Media-Kanälen des Kulturzentrums.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 16.07.2020