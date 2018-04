Sportler sammeln Müll ein

Anzeige

Ludwigshafen.Sie stehen auf der Parkinsel, Schutzhandschuhe an, Müllsäcke und Greifzangen in der Hand. Normale Stadtreinigungstrupps, könnte man meinen. Aber nein, denn diese Leute haben keine orangene Leuchtkleidung an, sondern tragen Sporthosen und Laufschuhe. Sie sind Jogger und starten gleich auf ihre Laufrunde. „Plogging“ heißt der Trend aus Schweden: So wird eine Saubermach-Aktion in der Stadt mit einem sportlichen Lauf verbunden. Die Wortneuschöpfung setzt sich zusammen aus „plocka“, Schwedisch für sammeln, und Jogging, also laufen. Seinen Anfang nahm der Sport 2016 in Stockholm und verbreitet sich nun auch in anderen Ländern Europas.

Jetzt ist Ludwigshafen ebenfalls Plogging-Stadt, als erste in der ganzen Metropolregion. Treibende Kraft dahinter waren Winfried Ringwald, Vorsitzender des Ludwigshafener Rudervereins, und Saskia Helfenfinger-Jeck. „Wir haben etwa gleichzeitig einen Fernsehbeitrag darüber gesehen beziehungsweise in der Zeitung davon gelesen und waren begeistert“, erklärt Helfenfinger-Jeck, Sportvorstand des Ludwigshafener Lauf-Clubs: „Da hatten wir die Idee, das auch für Ludwigshafen zu organisieren.“ Für die Läuferin hat Plogging gleich zwei Vorteile: „Zum einen hält man sich fit, das ist ein gutes Training. Und zum anderen tut man etwas für die Sauberkeit in der Stadt.“ Einwände, dass man damit quasi die Arbeit mache, für die die Stadt sonst zuständig ist, möchte Helfenfinger-Jeck nicht gelten lassen: „Die Reinigungsbetriebe sind hier ja trotzdem unterwegs. Und außerdem sensibilisieren wir so für das Problem von Müll in der Stadt, gerade bei den Jugendlichen, die dabei sind.“

Viele Junge am Start

Tatsächlich begeben sich auch viele junge Mitglieder des Laufclubs und des Rudervereins auf Putztour, nachdem Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck den Startschuss für den Putzmarathon gegeben hat. So wie Marvin und David. Die beiden 13- und 14-Jährigen sammeln mit ihren Ruderkollegen Dreck zwischen der Parkinsel und der Konrad-Adenauer-Brücke und kommen dabei durchaus ins Schwitzen: „Es ist schon anstrengend, der Müll wird ja auch irgendwann schwer.“ Für die beiden ist es eine Selbstverständlichkeit, dabei zu sein: „Wir gehen hier regelmäßig Laufen, und es soll hier auch schön bleiben, das ist ja quasi unser Gelände.“ Sie finden, dass Ludwigshafen an einigen Stellen recht dreckig ist und fordern deshalb, die Aktion häufiger durchzuführen: „Das muss man eigentlich alle paar Monate machen.“