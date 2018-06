Sportliche Kaderschmiede wird 25

Anzeige

Nicht alle seine Wünsche gingen damals in Erfüllung. So ist Ries noch heute unglücklich, dass es in der Halle nur wenige Zuschauerplätze gibt: „Es wurde halt auch damals schon an allen Ecken und Enden gespart,“ bedauert der Rheingönheimer, „aber wir waren froh über die letztlich machbare Lösung.“ Und die konnte sich sehen lassen: 1997 erhielt das Planungsbüro Seepe und Seepe für die „herausragende Bauweise der Halle“ sogar einen Architekturpreis. Dabei ist die in einer Senke gebaute Halle von der oberhalb vorbeiführenden Maudacher Straße kaum zu sehen.

Wichtig ist für die Nutzer – und das sind und waren Leichtathleten aus dem ganzen Land und aus dem rechtsrheinischen Raum – ohnehin eher die hochmoderne, aus einem speziellen BASF-Kunststoff bestehende Innenausstattung auf rund 5000 Quadratmetern: Sechs 60-Meter-Sprintbahnen, vier 200-Meter-Bahnen mit Kurvenüberhöhung, drei Weitsprunganlagen und jeweils eine Hochsprung-, Stabhochsprung-, Dreisprung- und Kugelstoßanlage. Auch Diskus- und Speerwerfer können in der Halle trainieren oder ihre Hallen-Wettkämpfe veranstalten. Wie die Pfalz- und Rheinland-Pfalz-Titelkämpfe, die seit Jahren regelmäßig in Ludwigshafen stattfinden.

