Sportlicher Start in 2020

Auch zum Beginn dieses Jahres gingen die Läufer auf die Strecke. © Rittelmann

Ludwigshafen.Ihre guten Vorsätze für das Jahr 2020 können Sportbegeisterte in Ludwigshafen am 11. Januar unter Beweis stellen. An diesem Tag organisieren die Sandbox Warriors zum dritten Mal einen Neujahrslauf durch das Maudacher Bruch. Los geht’s an der Bruchfesthalle (Riedstraße) um 15 Uhr mit dem „KidzRun“ für Kinder bis elf Jahre. Diese begeben sich auf einen 800 Meter langen Kurs, der Spaß steht im Vordergrund. Es gibt zwar eine Zeitmessung, aber keine Einteilung in Altersklassen.

Der Hauptlauf beginnt dann um 15.20 Uhr und führt auf befestigten Wegen 6,3 Kilometer durch das Maudacher Bruch und um den Jägerweiher. Walker und Nordic-Walker gehen fünf Minuten nach den Läufern auf die Strecke. Nach etwa der Hälfte des Kurses steht eine Wasserstelle bereit, im Ziel gibt es Tee und Bananen. Kilometer-Schilder und Streckenposten helfen bei der Orientierung. Anlässlich des 1250-jährigen Bestehens von Maudach erhalten alle Läufer, die ins Ziel kommen, eine Medaille. Die Siegerehrung mit Stadtchefin Jutta Steinruck (SPD) erfolgt um 16.30 Uhr.

Anmeldung bis 7. Januar

Anmeldungen für die Läufe werden bis 7. Januar unter www.br-timing.de angenommen. Die Startgebühr beträgt sieben Euro, für den Kinderlauf drei. Nachmeldungen am Veranstaltungstag kosten zwei Euro extra. Der Neujahrslauf bildet den Auftakt zur Decathlon Rhein-Neckar Laufserie, zu der auch der Karlsternlauf in Mannheim und der Maudacher Kerwelauf gehören. jei

