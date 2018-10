Sportschau lockt in Eberthalle

Ludwigshafen.Eine echte Premiere versprechen die Veranstalter der 13. Ludwigshafener Sportschau. Bei der Turngala am Sonntag, 14. Oktober, 17 Uhr, kann es in der Friedrich-Ebert-Halle durchaus nass werden. „Zum ersten Mal wird es eine Show mit Wasser geben“, nannte Wolfgang Köllner vom Fachbereich Sport der Stadt Ludwigshafen einen der Höhepunkte des mehr als zweistündigen Programms mit insgesamt elf Darbietungen. Die Formation Showproject bietet den Organisatoren nach „ein faszinierendes Zusammenspiel von Wasser und Mensch“. In einem Becken mit nur zwei Meter Durchmesser werden zahlreiche Darbietungen vorgeführt.

„Das ist Akrobatik auf engstem Raum“, zeigte sich Köllner begeistert. Die Tatsache, dass die Vorführungen „immer weiter weg von den traditionellen Turngeräten“ gehen würden, sei bemerkenswert. Wie auch die zweite Nummer der Formation Showproject: Mit Hebefiguren und Pyramiden wollen die Akrobaten – wie bereits den Zuschauern der Fernsehsendung „Das Supertalent“ – dem Ludwigshafener Publikum die Sprache verschlagen.

Karten ab sieben Euro erhältlich

Für die Veranstaltung sind nach Angaben der Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft Lukom noch Karten in allen Kategorien zwischen sieben und 16 Euro über die Touristeninformation der Stadt erhältlich. „Günstige Eintrittspreise und eine faire Anstoßzeit – das ist besonders gut für Familien“, freute sich Köllner.

Begeistert war auch der Vorsitzende des Ludwigshafener Sportverbandes, Winfried Ringwald – besonders aufgrund der guten Zusammenarbeit der Organisatoren. Nach dem Ausscheiden von Volker Rohrwick hatte Ringwald Bedenken wegen der Zukunft der Sportschau. „Es ist toll, dass in Ludwigshafen so viel Engagement da ist“, lobte er nun.

International wird der Auftritt des Schweizer Turnvereins Ziefen. Mehr als 50 Athleten wollen an sechs Paar Ringen hintereinander turnen – teilweise in bis zu sieben Metern Höhe. Außerdem stehen auch drei Ludwigshafener Vereine im Rampenlicht. 20 Kinder des TB Oppau zeigen bei einer Showeinlage spannende Akrobatik, untermalt von Lichteffekten. Auch die Showgruppe der rhythmischen Sportgymnastik des TB Oppau will eine wettkampfreife Choreographie zum Besten geben. Der TV Edigheim ist sogar mit der 30-köpfigen Showgruppe vertreten, die Kunstturnen und Tanz miteinander verknüpfen will. „Das Niveau der Ludwigshafener Sportler wird begeistern“, gab Köllner ein Versprechen.

Der Ticketansturm der vergangenen Sportschauen hat sich auch bei Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) bemerkbar gemacht. „Ich wurde mehrfach angeschrieben, ob ich noch Restkarten habe“, gab die Stadtchefin grinsend zu. Die Leute hätten Angst, dass alles ausgebucht sein werde.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 06.10.2018