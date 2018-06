Sportstätten auf dem Prüfstand

Anzeige

Ludwigshafen.Fußballplätze, Turnhallen, Freizeitanlagen: Die Ludwigshafener Sportlandschaft wird in den kommenden Jahren einer eingehenden Bestandsaufnahme unterzogen. Einstimmig hat der Sportausschuss am Mittwoch die Erarbeitung eines neuen Sportstättenentwicklungsplans auf den Weg gebracht. Ausgeführt wird das Projekt vom Institut für Sportstättenentwicklung (ISE) in Trier. Die Kosten liegen bei rund 50 000 Euro für gut zweieinhalb Jahre.

„Uns geht es um die Frage, wie der Sport in Ludwigshafen für die Zukunft am besten aufgestellt ist“, sagte Oberbürgermeisterin und Sportdezernentin Jutta Steinruck (SPD). Die Neuauflage des Plans sei zwingend notwendig, da das Vorgängerpapier aus dem Jahr 1976 stamme und den heutigen Gegebenheiten nicht mehr entspreche. Ein aktueller Sportstättenentwicklungsplan sei darüber hinaus in Zukunft erforderlich, um an Förderprogrammen des Landes zum Bau von Sportanlagen teilnehmen zu können.

Der Entwicklungsplanung liege die Leitfrage zugrunde, „welche Sportstätten heute und in Zukunft für welche Bevölkerungsgruppen in welcher Qualität und Anzahl benötigt werden“, erklärte Stefan Henn, Leiter der ISE-Koordinierungsstelle. Dafür sei in einem mehrstufigen Verfahren zunächst eine detaillierte Bestandsaufnahme der Sportstätten vorgesehen. In Ludwigshafen gibt es 62 Turn- und Sporthallen, darunter die Aushängeschilder Eberthalle und Leichtathletikhalle, das Südweststadion, sechs Bezirkssportanlagen in Oggersheim, Edigheim, Gartenstadt, Mundenheim, Rheingönheim und West sowie mehr als 150 Vereine.