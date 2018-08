Anzeige

Ludwigshafen.Backkurse für Eltern und Kinder, Online-Seminar über Gehaltsverhandlungen für Frauen und Sprachunterricht beim gemeinsamen Kochen – dies sind einige Neuerungen im Semesterprogramm der Volkshochschule (VHS), das am 27. August beginnt. Um eine „Erlebniswelt“ erweitert hat sie das Fremdsprachen-Angebot. Italienisch, Spanisch und Türkisch können die Teilnehmer auch bei einem Konversationskochkurs lernen.

Bundesweit einmalig

Anmeldungen Anmeldungen für die Kurse sind persönlich bei der Volkshochschule (Bürgerhof), telefonisch unter Tel. 0621/504-22 38 oder online unter www.vhs-lu.de möglich. Die Geschäftszeiten der VHS sind: montags von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 16 Uhr, dienstags von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 16 Uhr sowie donnerstags von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr. Die Programmhefte liegen bei den Bürgerservice-Stellen im Rathaus, in den Ortsverwaltungen und vielen Dienststellen aus.

Zu den Besonderheiten zählt ferner eine Ausstellung über ein Wahrzeichen der Stadt am Rhein – die Pegeluhr. Bilder mit Innen- und Außenaufnahmen zeigen Teilnehmer eines Fotokurses ab 21. September. Mit 500 Kursen bleibt das Angebot der Volkshochschule auf ähnlich hohem Niveau wie in den Vorjahren. Ob Amateurfunk, progressive Muskelentspannung oder Fahrradreparatur – die Bandbreite ist wieder groß.

Zum Thema 100 Jahre Frauenwahlrecht bietet die städtische Bildungseinrichtung eine fünfteilige Veranstaltungsreihe an. „Wir haben auch einen gesellschaftspolitischen Auftrag“, begründet Bereichsleiterin Hedwig Kiefer den Schwerpunkt. Den Auftakt bildet eine Exkursion am 10. November zur Sonderausstellung im Historischen Museum in Frankfurt. Am 19. November berichtet Klaus Jürgen Becker, stellvertretender Leiter des Stadtarchivs, über die Frauenbewegung in Ludwigshafen. Das Kabarett „Damenwahl“ lässt den Weg zum Frauenwahlrecht durch Zitate berühmter Frauenrechtlerinnen wie Clara Zetkin oder Marie Juchaz lebendig werden. „Zudem werden zwei Filme über die Suffragettenbewegung in Großbritannien und über die Emanzipation einer jungen Hausfrau in der Schweiz gezeigt“, sagt VHS-Leiterin Stefanie Indefrey.