Sprechstunde erweitert

Ludwigshafen.Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) erweitert das Angebot ihrer Bürgersprechstunden. Wer sich mit einem persönlichen Anliegen an sie wenden möchte, kann auch den Messenger-Dienst WhatsApp nutzen. Ihre erste derartige Sprechstunde ist am Mittwoch, 15. Mai, von 16 bis 17 Uhr. Die Mobilfunknummer dafür lautet: 0162/25 14 802. Dabei antwortet die Rathauschefin auf Bild-, Text- und Sprachnachrichten. Anrufe oder Videoanrufe sind aber nicht möglich. Gebeten wird um einen respektvollen Umgangston. Zu diesem Service gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von WhatsApp. Eine solche Sprechstunde bietet Steinruck künftig in regelmäßigen Abständen an. Die Termine werden vorher angekündigt. Im Netz ist Steinruck auch über Facebook, Twitter und Instagram erreichbar. ott

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 09.05.2019