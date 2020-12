Ludwigshafen.Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) bietet am Donnerstag, 10. Dezember, von 15 bis 17 Uhr eine Bürgersprechstunde per Telefon an. Wer ein Anliegen hat, kann sich im Vorfeld unter der Telefonnummer 0621/ 504 30 79 oder -30 31 sowie per E-Mail an lydia.ruppel@ludwigshafen.de und christian.sieber@ludwigshafen.de anmelden.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 08.12.2020