Ludwigshafen.Die Rentenversicherung bietet wieder einen Rentensprechtag mit persönlicher Beratung in Ludwigshafen an – am Montag, 19. Oktober, von 8.40 bis 15.30 Uhr in Räumen der Stadtverwaltung. Dabei erhalten Besucher Auskünfte zu Rente, Altersvorsorge, Rehabilitation und Prävention. Sie müssen vorab einen Termin unter Tel. 0621/504-24 48 vereinbaren.

© Mannheimer Morgen, Montag, 19.10.2020