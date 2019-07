Sprung auf Haube von Polizeiauto

Ludwigshafen.Ohne ersichtlichen Grund ist ein betrunkener Mann in der Dammstraße zweimal auf die Motorhaube eines geparkten Polizeiautos gesprungen. Wie die Behörde am Freitag mitteilte, hatten Passanten es am Donnerstag gegen 19.15 Uhr beobachtet. Danach trat der Mann noch gegen die Frontseite des Fahrzeugs im Bereich des Kennzeichens und entfernte sich in Richtung Bleichstraße. Polizeibeamte fanden den 32-Jährigen wenige Minuten später und nahmen ihn mit auf die Dienststelle. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,13 Promille. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Amphetamin und Kokain. Der 32-Jährige, der sich durchgehend stimmungsschwankend und aggressiv zeigte, wurde in Gewahrsam genommen. ott

© Mannheimer Morgen, Samstag, 13.07.2019