Ludwigshafen.Ein vermutlich betrunkener Autofahrer hat in Friesenheim mehrere Unfälle verursacht und dabei nach Polizeiangaben von gestern eine Spur der Verwüstung hinterlassen. In der Carl-Bosch-Straße prallte sein Wagen am Mittwoch gegen 10.35 Uhr gegen ein parkendes Auto. Dennoch setzte der Pkw-Lenker seine Fahrt fort und missachtete das Rotlicht einer Ampel. In der Sternstraße verlor sein Auto den Unterboden, so dass Öl auslief. An der Bauernwiesenstraße fuhr der Wagen gegen einen Gartenzaun. Trotzdem ging die Fahrt weiter – wegen eines Achsenbruchs jedoch nur noch auf der Felge. An der Kreuzung zur Teichgasse fuhr der Wagen in eine Bodenverankerung auf einem Grundstück, so dass das Auto komplett fahruntüchtig war. Als der Fahrer ausstieg und von einer Zeugin angesprochen wurde, flüchtete er in Richtung Teichgartenweg.

Die Polizei geht davon aus, dass es sich beim Fahrer um einen 30-Jährigen aus Ludwigshafen handelt. Gegen 16.40 Uhr erschien der 30-Jährige bei der Polizei und meldete sein Auto als vermisst. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,52 Promille. Der Mann bestritt, mit dem Auto gefahren zu sein. ott

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.12.2018