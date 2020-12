Stabstelle zum Klimaschutz

Ludwigshafen.Die Verwaltung will den Bereich Klimaschutz personell aufstocken und neu strukturieren. „Ab Sommer 2021 wird eine Stabstelle eingerichtet, die in alle Bereiche ausstrahlen soll“, kündigt der parteilose Umweltdezernent Alexander Thewalt an. Künftig seien 2,5 Personalstellen für diesen Bereich vorgesehen – eine mehr als bisher. Zudem werde die Stadt eine Fortschreibung des Klimaschutzkonzepts beim Land beantragen. Der Dezernent zeigt sich zuversichtlich, dass Fördermittel des Bundes für mehr Personal in Anspruch genommen werden könnten.

Anträge zurückgestellt

In einem Antrag zu den Haushaltsberatungen hatten die Grünen im Rat eine weitere Personalstelle in der Verwaltung beantragt, die sich um den Klimaschutz kümmert, und diese Forderung als äußerst bescheiden bezeichnet. Angesichts der wachsenden Bedeutung des Klimaschutzes sei dies dringend nötig. Andere Städte seien deutlich besser aufgestellt als Ludwigshafen. „Die Forderung nach einer personellen Aufstockung bedeutet aber keine Kritik an der bisherigen Arbeit der Mitarbeiter für diesen Bereich“, stellte Hans-Uwe Daumann klar.

Die Fraktion Grünes Forum und Piraten hatte gar eine Aufstockung um vier weitere Stellen verlangt. „Es gibt in Ludwigshafen noch viel zu tun“, so Raik Dreher. Der Dezernent bat indes um etwas Geduld, weil in der Verwaltung noch eine Umorganisation laufe. Deshalb stellten die beiden grünen Fraktionen ihre Anträge zurück. ott

Freitag, 11.12.2020