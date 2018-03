Stadion als Trumpf im Aufstiegsrennen?

Anzeige

Ludwigshafen.Maximal zwei Spiele in der Fußball-Verbandsliga wird der FC Arminia 03 Ludwigshafen im Südweststadion austragen – eines am morgigen Mittwoch, 19.30 Uhr, gegen den FC Speyer. Arminen-Chef Alfred Schaar: „Wenn Mitte Mai noch keine Entscheidung über die Meisterschaft gefallen ist, werden wir auch das Spiel am 18. Mai gegen Bingen ins Stadion verlegen.“ Gegen den FC Speyer, der vom Ex-Rheingönheimer Ralf Gimmy betreut wird, haben die Arminen die Chance, mit einem Sieg einen lästigen Titelkonkurrenten loszuwerden: Wenn sie gewinnen, hat der FC Speyer kaum noch Aussichten auf einen Spitzenplatz. Schaar: „Beim 9:0 gegen den SV Herschberg konnte unsere Mannschaft endlich mal wieder das zeigen, wozu sie fähig ist – aber der FC Speyer ist ein anderes Kaliber.“rs