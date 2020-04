Stadt ahndet 700 Verstöße

Ludwigshafen.Der Kommunale Vollzugsdienst hat seit Anfang April fast 700 Verstöße gegen die Corona-Beschränkungen festgestellt und Bußgeldverfahren eingeleitet. Dies ist die Bilanz von 2000 Kontrollen, wie die Verwaltung am Freitag mitteilte. In dieser Woche überprüften die Mitarbeiter vorrangig, ob sich Ladenbetreiber an die Vorgaben des Landes halten. Bei 100 Kontrollen wurden Geschäftsinhaber daran erinnert, nur eine geringe Anzahl an Kunden gleichzeitig in das Geschäft zu lassen, damit die Abstandsregeln eingehalten werden können. Bei Verstößen drohen Bußgelder bis zu einer Höhe von 5000 Euro. Die Mehrheit der Geschäftsinhaber hielt sich an die Vorgaben, so die Verwaltung. Bei den Kontaktverboten im Freien stellten die Ordnungskräfte indes viele Verstöße und zunehmend uneinsichtige Personen fest. An den Kontrollen beteiligten sich mehr als 150 städtische Mitarbeiter.

Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) appellierte, die Lage nach wie vor ernst zu nehmen. „Die beschlossenen Lockerungen sollen nicht dazu einladen, nun leichtsinnig zu werden und die gebotenen Hygiene- und Abstandsregeln außer Acht zu lassen.“ ott

