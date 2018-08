Stadt: Ampel ist zu alt

Ludwigshafen.Wegen langer Rückstaus an der Kreuzung Sternstraße/Bastenhorstweg hat die SPD eine andere Ampelschaltung gefordert. Diesem Wunsch kann die Stadt nach eigenen Angaben nicht nachkommen. „Eine Umprogrammierung der Ampel ist nicht möglich. Eine Prüfung ergab, dass die Technik hierfür zu alt ist“, lautet die gestrige Auskunft der Verwaltung. SPD-Fraktionsvize Hans Mindl hatte in der Sitzung des Bau- und Grundstücksausschusses angeregt, die Ampel so zu schalten, dass mehr als zwei oder drei Autos bei der Grünphase durchkommen. Hintergrund: Wegen der Sanierung der Buschwegbrücke in die Melm müssen die Kraftfahrer die Umleitungsstrecke über die Großpartstraße und den Bastenhorstweg nehmen. Baudezernent Klaus Dillinger zeigte sich gestern zuversichtlich, dass die Erneuerung der Rad- und Fußwege im Laufe der nächsten Woche beendet würde. Dann könnten alle wieder die gewohnten Wege nutzen. Eigentlich sollte die Sanierung der Buschwegbrücke noch in den Sommerferien abgeschlossen werden. Dieser Termin konnte aber nicht eingehalten werden, weil wegen Hitze die Arbeiten in die Nachtstunden verlegt werden mussten.

Fugen werden erneuert

In den Herbstferien sowie in den Osterferien gehen indes die Arbeiten an der wichtigen Verbindung ins Neubaugebiet weiter. Dann wird die Verwaltung die Fugenprofile an den Straßenübergängen sanieren. ott

© Mannheimer Morgen, Samstag, 18.08.2018