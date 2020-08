Stadt-Appell: Baum gießen

Ludwigshafen.Wegen des sehr heißen und trockenen Sommers bittet die Verwaltung Anwohner darum, Straßenbäume zu gießen, und verschenkt faltbare Gießkannen. Denn die städtischen Mitarbeiter kommen bei 140 000 Bäumen in Ludwigshafen wegen begrenzter Ressourcen rasch an ihre Grenzen, sagt Bereichsleiterin Gabriele Bindert. „Bäume geben Schatten und verdunsten über ihre Blätter täglich mehrere Hundert Liter Wasser. Sie fungieren praktisch als Klimaanlage für uns“, erläutert die Grünchefin den hohen ökologischen Wert.

Zehn Liter pro Tag

„Täglich mindestens zehn Liter helfen“, nennt sie die Größenordnung für die gewünschte Wassergabe. Damit alle Baumwurzeln ausreichend versorgt werden, müsse das Wasser tief in den Boden eindringen. „Gießen empfiehlt sich am frühen Morgen oder nach Sonnenuntergang, dann verdunstet weniger Wasser in die Umgebung“, so Bindert.

Um das Engagement zu belohnen, verschenkt der Wirtschaftsbetrieb WBL an alle Teilnehmer, die dies auch zeigen, eine faltbare Drei-Liter-Gießkanne. Diese müssen dafür ein Foto von sich beim Gießen und ihre Adresse an E-Mail-Adresse wbl.aktion@ludwighafen.de oder per Post an den WBL schicken. Die Aktion läuft bis 30. September. Mit der Teilnahme an dieser Aktion willigen Bürger in die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten und der Speicherung der eingesandten Fotos ein, so die Verwaltung. ott

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.08.2020