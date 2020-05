Stadt baut Fahrradleihsystem aus

Ludwigshafen.Viele Stadtteile sind von dem Leihrädersystem bislang ausgespart. Der Bau- und Grundstücksausschuss beschloss deshalb einstimmig einen deutlichen Ausbau der Fahrradvermietung VRN Nextbike. 26 neue Standorte mit 130 Rädern kommen hinzu. Mit Kosten von 550 000 Euro wird das bisherige Angebot mehr als verdoppelt. Weil die Nutzerzahlen steigen, habe die Stadt den Vertrag mit VRN Nextbike bis 2024 verlängert, sagte Beigeordneter Andreas Schwarz (SPD).

Gleichwohl gibt es eine wichtige Änderung: An den neuen Stationen werden keine Terminals mehr installiert, sondern ein Rent-by-App-System. Damit wird das Fahrrad per App ausgeliehen. „Dies machen eh schon 90 Prozent der Nutzer“, merkte Schwarz an. Bei den neuen Stationen sind nach seinen Angaben die Investitionskosten geringer, weil keine Stromversorgung mehr erforderlich ist. Die Räder benötigen auch keine feste Abstelleinrichtung mehr, sondern verfügen über eine elektronische Diebstahlsicherung.

In Oggersheim sind künftig sieben Leih-Standorte vorgesehen. In der Gartenstadt werden sechs Stationen eingerichtet. Jeweils fünf sind es in Rheingönheim und Mundenheim. Drei sind in Friesenheim geplant. Die FWG kritisierte, dass die nördlichen Stadtteile Oppau, Edigheim und Pfingstweide ausgeklammert wurden. Die Verwaltung habe die Einbeziehung geprüft und aus wirtschaftlichen Erwägungen verworfen, sagte der Dezernent.

Aus den gleichen Gründen werden auch keine E-Bikes und Lastenräder von VRN Nextbike in Ludwigshafen angeboten. Dies sei zu teuer und erfordere spezielle Ausstattung der Vermietstationen, so die Begründung.

Mit fünf Stationen und 40 Rädern war das Leihräder-Angebot in Ludwigshafen vor fünf Jahren gestartet worden. Ende 2019 standen den Kunden 125 Räder an 19 Standorten zur Verfügung. stehen bereits seit fünf Jahren.

