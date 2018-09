Stadt erhöht Druck auf Investor

Ludwigshafen.Die Hängepartie um das Hochhausprojekt am Berliner Platz geht zu Ende. Am kommenden Montag schlägt die Stunde der Wahrheit. Denn in der Stadtratssitzung (Beginn: 15 Uhr) muss der Investor Günther Tetzner von der Timon Bauregie GmbH einen Sachstandsbericht über das etwa 70 Millionen Euro teure Metropol-Vorhaben geben, das Einzelhandel, Büros und Wohnungen vorsieht. „Wenn er ein schlüssiges

...