Stadt erhöht Preise für Bäder

Ludwigshafen.Besucher der Ludwigshafener Bäder müssen ab Januar tiefer in die Tasche greifen. Einstimmig hat der Sportausschuss am Mittwoch einer Erhöhung der Eintrittspreise zum Jahreswechsel zugestimmt. Die größte Veränderung erfolgt bei den ermäßigten Einzelkarten, die künftig 2,50 Euro anstatt bislang 2,10 Euro (plus 19 Prozent) kosten werden. Der Preis der normalen Einzelkarten für Erwachsene steigt

...