Stadt erstattet Kita-Beiträge

Ludwigshafen.Die Verwaltung folgt dem Beispiel anderer Kommunen und erstattet den Eltern für die Zeit der coronabedingten Kita-Schließungen die Beiträge für Krippen- und Hortplätze – sofern diese Plätze nicht im Rahmen der Notbetreuung in Anspruch genommen werden. Dies gilt auch für das Kostgeld, das für die Verpflegung in den Kitas zu zahlen ist. Das hat der Stadtvorstand am Dienstag entschieden. Zudem bezahlt die Stadt Tagespflegepersonen weiter, auch wenn sie derzeit keine Kinder betreuen. Bei der Musikschule werden ebenfalls die Gebühren für die Zeit der coronabedingten Schließung erstattet.

„Der Stadtvorstand hat einstimmig diese Entlastungen zugunsten der Familien beschlossen, um ein Zeichen zu setzen, dass wir um die besonderen Herausforderungen wissen, die durch die Schließung von Kindertagesstätten und Schulen entstanden sind. Gleichzeitig wollen wir ein Signal an die Tagespflegepersonen senden, dass wir ihre Arbeit sehr schätzen und ihnen mit dieser Entscheidung Sicherheit geben möchten“, sagt Bürgermeisterin Cornelia Reifenberg (CDU). Die Eltern würden zeitnah informiert. Eine Entlastung der Eltern hatten zuvor SPD und CDU gefordert. ott

