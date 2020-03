Stadt erzieht Fledermäuse um

Es gibt unscheinbare Augenblicke, die werden zu historischen Momenten: Ludwigshafen erlebte am Freitag einen solchen Moment. Der Kämmerer und Beigeordnete Andreas Schwarz erkannte treffend: „Es ist die erste Maßnahme bei der Hochstraße, bei der etwas aufgebaut wird.“ Nun, genauer gesagt wurde etwas aufgehängt.

Der Beigeordnete befestigte am Freitagmorgen die Fledermaushöhle F1 an einem Baum im Friedenspark. 110 Nistkästen dieser Art sollen sukzessive für Vögel und Fledermäuse entstehen. Die Tiere sollen weg von der Hochstraße Nord. Die Maßnahme gilt als vorbereitend für den geplanten Abriss der Trasse, der nach der Wiedererrichtung der Hochstraße Süd erfolgen soll.

Auf dem Hauptfriedhof, im Friedens- und Ebertpark sowie an städtischen Gebäuden wie dem Carl-Bosch- und dem Theodor-Heuss-Gymnasium sowie der Anne-Frank-Realschule plus werden die Nistkästen und Höhlen aufgehängt – also ziemlich entlang der Hochstraße Nord. Teilweise wohnen oder brüten die Tiere in den Nischen und Fugen der Hochstraße. Manchmal bewohnen sie Bäume, die eines Tages gefällt werden müssen.

Experte: „Mehr als nötig“

„Man glaubt es nicht, wie attraktiv unsere Hochstraße ist“, sagte Schwarz im Bezug auf die zahlreichen tierischen Bewohner. Klaus Eisele lobt die Aktivitäten der Stadt in Sachen Umwelt- und Naturschutz. „Die machen weit mehr als nötig“, sagt der Vogel- und Fledermausexperte. Eisele leitet den Orbea-Arbeitskreis für Ornithologie und Naturschutz und begleitet die städtische Umsiedelungsmaßnahme. „Vögel sind wie Menschen“, sagt Eisele und ergänzt: „Die brauchen einen Partner, ein Dach über dem Kopf und was zu essen.“ Für den Partner sorgen die Tiere selbst, beim Dach über dem Kopf und beim Essen hilft die Stadt nach: Neben den Nistkästen und Höhlen stellen sie noch Futterhäuschen auf.

Kinder helfen mit

Eisele ist sehr sicher, dass die Tiere die neuen Quartiere schnell annehmen werden: „Die Natur ist anpassungsfähig, und ein ausreichendes Angebot an gutem Futter hilft immer.“ Das Bundesnaturschutzgesetz legt den Artenschutz fest und bildet damit die rechtliche Grundlage für den besonderen Ludwigshafener Umzugsservice für Vögel und Fledermäuse. „Und diese Aufgaben müssen wir erfüllen“, so Rainer Ritthaler vom städtischen Bereich für Umwelt, „denn das Gesetz zwingt uns, den Artenschutz zu betreiben.“ Dazu gehört auch ein langfristiges Monitoring, bei dem kontrolliert wird, ob die Maßnahmen auch erfolgreich sind. Ritthaler spricht von einem besonderen Projekt. Eisele sagt: „Wir versuchen die Kinder wieder an die Natur heranzuführen.“ Dazu ist geplant, dass Schüler bei der Erfassung der Belegung von Nistkästen helfen. Auch der Zusammenbau von Nistkästen werde von Kindern mitgetragen.

Über mangelndes Interesse kann sich Eisele nach eigener Darstellung nicht beklagen: „Die Leute kommen zu uns. Die Natur geht den Bach runter, und die Menschheit will sie retten.“ Für Meisen, Stelzen, Spatzen, Sperlinge und für alle Arten von Fledermäusen entsteht entlang der Hochstraße in den Bäumen und an den Hausfassaden ein neues Quartier. Eisele ist zufrieden: „Der Natur tut es in jedem Fall gut.“

