Stadt gibt 25 Autos ab

Ludwigshafen.Die Stadt versteigert am Donnerstag, 13. Dezember, rund 25 gebrauchte Fahrzeuge auf dem Gelände Achtmorgenstraße 9. Die Autos können von 9 Uhr bis 13 Uhr besichtigt werden. Schriftliche Gebote für die Versteigerung sind bis 13 Uhr abzugeben. Nach 15.30 Uhr gibt die Stadt bekannt, wer der Meistbietende war. Angeboten werden abgemeldete oder nicht zum Verkehr zugelassene Fahrzeuge in unterschiedlichem Zustand, die die Verwaltung von Straßen und Plätzen entfernte. Dazu zählen auch Roller und ein Anhänger. Für die Autos liegen in der Regel keine Fahrzeugpapiere und Schlüssel vor. Probefahrten vor der Versteigerung sind nicht möglich. Die Stadt übernimmt weder Garantie noch Gewährleistung und weist ausdrücklich darauf hin, dass eine Nachverhandlung nicht möglich ist. ott

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.12.2018