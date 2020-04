Stadt lehnt Pflicht ab

Ludwigshafen.Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) hält derzeit eine Mundschutzpflicht in Ludwigshafen wegen Corona für nicht angebracht und lehnt damit eine Forderung der Linken-Fraktion ab. „Eine Verfügung wie beispielsweise in Jena ist nicht angedacht“, teilte sie auf Nachfrage dieser Redaktion mit. Denn bei diesem Thema müsse auch der Aspekt der Verfügbarkeit berücksichtigt werden. „Die vorhandenen Mundschutzmasken sollten dort eingesetzt werden, wo sie am dringendsten gebraucht werden, in den Krankenhäusern, Altenheimen und bei den Pflegediensten“, betont die Rathauschefin. Diese Meinung teile Ordnungsdezernent Andreas Schwarz (SPD).

„Ein einfacher Mundschutz kann zwar nicht vor einer Infektion schützen, aber wenn wir alle einen Mundschutz tragen, sind wir alle davor geschützt“, so die Meinung der Linken. Der Internist und CDU-Fraktionschef Peter Uebel hatte appelliert, freiwillig einen Mundschutz zu tragen, beispielsweise beim Einkaufen oder im öffentlichen Nahverkehr. Dies bedeute zwar keine Garantie gegen eine Infektion, verringere aber das Risiko deutlich. ott

Freitag, 03.04.2020