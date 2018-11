Stadt Ludwigshafen will Rathaus-Center für 43 Millionen Euro kaufen

Ludwigshafen.Die Stadt will wegen des Hochstraßenprojekts das gesamte Einkaufszentum mit 80 Geschäften für insgesamt 43 Millionen Euro kaufen und es Ende 2021 schließen, kündigte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) an. Hintergrund: Für den Bau der Stadtstraße muss der nördliche Teil des Centers ab der Douglas-Filiale abgerissen werden. „Ein Teilabbruch und ein Betrieb des restlichen Einkaufszentrums ist deutlich teurer und wegen der Beeinträchtigungen durch die Baumaßnahmen nicht mehr rentabel“, begründete die Rathauschefin den Schritt. „Das ist eine schwere Entscheidung, aber für uns die wirtschaftlichste Lösung“, meinten auch Baudezernent Klaus Dillinger (CDU) und Kämmerer Dieter Feid (SPD). Eine endgültige Entscheidung fällt indes der Stadtrat in einer Sondersitzung am kommenden Montag.

„Alle anderen Optionen würden die Stadt zwischen 50 und 80 Millionen Euro kosten“, sagte Steinruck. Eine Enteignung des Nordflügels wäre nach ihrer Ansicht ebenfalls deutlich teurer und mit dem Risiko eines Rechtsstreits behaftet. Der Centerbesitzer könnte auf eine Übernahme der Restfläche klagen, weil sie nicht mehr rentabel sei, ergänzte Feid. „Mit dem Erwerb des gesamten Grundstücks spart die Stadt beim Baustellenablauf zum Hochstraßenprojekt Zeit und Geld“, nannte Dillinger einen weiteren Aspekt.

„Die nach einem längeren Verhandlungsprozess gefundene Lösung halten wir in Summe aller Fakten für sinnvoll. Die Komplettübernahme des Rathaus-Centers durch die Stadt schafft Planungssicherheit und Rechtssicherheit für beide Seiten“, so die Auffassung der DWS als Fondsverwalterin des Deutsche Grundstücks-Fonds Rathaus-Center Ludwigshafen GmbH & Co.KG. „Wir streben mit dem Betreiber ECE einen geordneten und erfolgreichen Betrieb des Centers bis Ende 2021 in Zusammenarbeit mit den Mietern an.“

Die Stadtverwaltung will den Geschäften Alternativstandorte anbieten, um die Nahversorgung für die Stadtteil Nord und die Innenstadt zu sichern, sagte Steinruck. Der Parkplatz Jägerstraße gehöre aber nicht dazu, weil er für die Baustelleneinrichtung gebraucht werde. Nähere Angaben zu potenziellen Ersatzflächen machte die Oberbürgermeisterin nicht und verwies auf die erst kürzlich getroffene Grundsatzvereinbarung. „Erst am vergangenen Freitag hat die Fondsgesellschaft ihre Entscheidung getroffen.“

Wegen der seit Jahren laufenden Diskussion über die Zukunft des Rathaus-Centers habe der überwiegende Teil der betroffenen Geschäfte kurzfristige Mietverträge, sagte Christian Schmitt von der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft (WEG). Laut einem GMA-Gutachten, so Dillinger, seien die Umsätze im Center rückläufig. Langfristig wären im Einkaufszentrum umfangreiche Modernisierungen notwendig, in der Vergangenheit habe der Eigentümer nur Erhaltungsinvestitionen vorgenommen.

