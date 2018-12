„Stadt nicht kaputtsparen“

Ludwigshafen.In düsteren Farben gehalten ist das große Gemälde über seinem Schreibtisch. Nein, es soll ihn nicht an die schwierige, neue Aufgabe als Kämmerer im hochdefizitären Ludwigshafen erinnern, sagt Andreas Schwarz. Vielmehr hängt das Bild dort schon länger – in Andenken an seinen verstorbenen Vater, der es gemalt und ihm vor drei Jahrzehnten geschenkt hatte. Überaus sentimental ist der 50-jährige Frankenthaler Bürgermeister (SPD), der ab Januar Kämmerer Dieter Feid nachfolgt, indes nicht veranlagt. Als gelerntem Bauingenieur „liegen mir Sachfragen näher“, betont er.

Gesunde Anspannung

Für seine neue Tätigkeit fühlt er sich gut gewappnet. „Beide Städte haben die gleichen Probleme, nur Ludwigshafen hat eine Milliarde Euro mehr Schulden“, sieht Schwarz Gemeinsamkeiten – und einen gravierenden Unterschied. Er habe vor der Aufgabe kein mulmiges Gefühl. „Es ist vielmehr eine gesunde Anspannung“, beschreibt er seine Gefühlslage. „Die hohen Schulden kann man nicht schönreden, deshalb darf die Stadt aber nicht kaputtgespart werden“, lautet die Kernaussage des gebürtigen Ludwigshafeners, der aus einer sozialdemokratisch geprägten Familie stammt.

Nach vielen Konsolidierungen in der Vergangenheit sei keine weitere große Sparrunde in der Verwaltung angesagt. Vielmehr möchte er in einem „kontinuierlichen Prozess“ Verbesserungen erreichen. Mit frühen Hilfen etwa im Sozialbereich könne man später teure Kosten ersparen, nennt er einen Aspekt. Wie sein Vorgänger Dieter Feid will er für eine bessere finanzielle Grundausstattung der Kommunen kämpfen. „Bund und Land haben ausgeglichene Haushalte, viele Städte aber nicht“, sieht er Handlungsbedarf. Als spannend bezeichnet Schwarz seine Aufgabe auch deswegen, weil sein künftiges Dezernat viel mehr Mitarbeiter hat als in Frankenthal. „Zum Thema Zinsmanagement und Anleihen etwa ist Ludwigshafen ganz anders aufgestellt.“

In den ersten Wochen seiner Amtszeit will er viele Gespräche mit Mitarbeitern führen, aber auch mit Großunternehmen wie der BASF. Ein Thema ist dabei die jüngste Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes von 405 auf 425 Punkte. Dabei will er auch um Verständnis für den Schritt werben. Ludwigshafen habe den Hebesatz ja nicht ganz freiwillig erhöht, sagt Schwarz mit Blick auf Anmerkungen der Aufsichtsbehörde. Dorthin werde er auch bald fahren, um die hohen Defizite im Doppelhaushalt 2019/2020 von 58,2 und 45,7 Millionen Euro zu erläutern.

Treffen mit allen Ortsvorstehern

Schwarz möchte sich demnächst auch mit allen Ortsvorstehern treffen. „Mich interessieren dabei aber nicht Sehenswürdigkeiten, sondern Problembereiche in puncto Sicherheit.“ Denn Schwarz ist nicht nur Kämmerer, sondern auch Ordnungsdezernent. Zurückhaltend äußert er sich über Vorschläge für den Berliner Platz, etwa zur Videoüberwachung. „Da will ich erst einmal mit der Polizei über deren Erfahrungen sprechen.“

Auch in Frankenthal ist Schwarz nicht nur Kämmerer, sondern zudem für die Bereiche Familie, Jugend und Soziales zuständig. „Die Arbeit hier hat mir viel Spaß gemacht, weil auch ständig etwas Anderes oder Neues anliegt.“ Dennoch wollte er nach gut zehnjähriger Tätigkeit in Frankenthal eine neue berufliche Herausforderung. In dieser Lage hätten ihn Parteikollegen, wie die aus Frankenthal stammende Sozialdezernentin Beate Steeg auf die Stelle in Ludwigshafen angesprochen, für die die SPD gemäß einer Absprache mit der CDU das Vorschlagsrecht hatte. Bei der Wahl im Stadtrat erhielt Schwarz auch sechs Stimmen aus den anderen Fraktionen.

Nach Ludwigshafen umziehen will er in absehbarer Zeit aber nicht und verweist auf die Praxis seiner Frau, die als Kinderärztin in Frankenthal arbeitet. „Da habe ich es leichter, wenn ich den kurzen Weg nach Ludwigshafen fahre.“ Aus seinem Büro will er einiges mitnehmen, nicht nur das Gemälde seines Vaters, sondern auch alte Fotoapparate, die er gesammelt hat.

Hinzu kommt eine Bildserie in Pop-Art-Optik über den Sänger Johnny Cash, die ein Freund von Schwarz mit dem Zusatz „Ich will Cash“ in Anspielung an das englische Wort Cash für Geld versah. Das passt nicht nur für Frankenthal, sondern angesichts der immensen Verschuldung noch besser für seine neue Aufgabe in Ludwigshafen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 27.12.2018