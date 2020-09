Stadt nimmt bis zu 15 Flüchtlinge auf

Ludwigshafen.„Ludwigshafen ist seit Januar Mitglied im Bündnis Sicherer Häfen. Damit sind wir als Stadt eine humanitäre Verpflichtung eingegangen, die wir nun einlösen wollen“, begründete Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD) am Donnerstag im Sozialausschuss die Entscheidung. Im Rahmen der Zusagen der Bundesregierung nimmt die Stadt Ludwigshafen bis zu 15 Flüchtlinge aus dem griechischen Lager Moria auf. Dies habe der Stadtvorstand einstimmig beschlossen.

„Die Aufnahme erfolgt in einem geordneten Verfahren, für das der Bund zuständig ist. Denn die einzelnen Kommunen können dies nicht leisten, etwa die Durchführung eines Gesundheitschecks“, sagte Steeg. Einen genauen Zeitplan nannte sie nicht. Die Stadt habe bereits in der Vergangenheit mehr Flüchtlingen eine Perspektive gegeben, als sie nach dem so genannten Königsteiner Schlüssel verpflichtet gewesen wäre. Der Bund will insbesondere Kindern und Familien, deren Schutzbedürfnis von griechischen Behörden bereits anerkannt wurde, die Einreise aus Moria ermöglichen.

Holger Scharff (SPD) lobte den aus humanitären Gründen dringend erforderlichen Beschluss und appellierte, einem „unappetitlichen Shitstorm in den sozialen Medien entgegenzutreten“. „Dem ist nichts hinzufügen“, sagte Peter Uebel (CDU).

Zuvor hatte die Dezernentin darauf hingewiesen, dass die Zahl der zugewiesenen Asylbewerber in Ludwigshafen weiterhin stark rückläufig ist. Während 2018 noch 272 Menschen untergebracht wurden, waren es 2019 insgesamt 175 und in diesem Jahr sind es bislang nur 98. Die meisten kommen aus Syrien, Afghanistan und Iran.

Wegen der Corona-Pandemie habe die Volkshochschule 47 Deutschkurse als Integrationsmaßnahmen unterbrechen müssen, so Steeg. 20 Kurse seien mittlerweile wieder gestartet worden. Die Sprachberatung wurde seit 17. August wieder geöffnet. „Das Problem ist, geeignete Räume zu finden, in denen die Abstandsregelungen eingehalten werden können“, erläuterte die Beigeordnete die Situation.

Die Pandemie wirke sich auch auf den Arbeitsmarkt deutlich aus, sagte Anja Winnefeld, Geschäftsführerin des Jobcenters. Für insgesamt 15 000 Beschäftigte in Ludwigshafen hatten Unternehmen bislang Kurzarbeit angezeigt. Die Zahl der Arbeitslosen lag im August um 27 Prozent höher als im Vorjahresmonat.

„Arbeitgeber sind derzeit zurückhaltend, neue Beschäftigungsverhältnisse einzugehen“, nannte Winnefeld die aktuell größte Schwierigkeit. Gleichwohl gebe es noch viele offene Stellen etwa in den Bereichen Verkehr, Logistik, Sicherheit, Produktion sowie Gesundheit und Soziales.

