Stadt ruft Angestellte zur Darmkrebsvorsorge auf

Ludwigshafen.„Ich möchte die Leben meiner Mitarbeiter retten und motiviere sie zum Mitmachen bei der Darmkrebsvorsorge. Eine Darmspiegelung tut tatsächlich nicht weh – das weiß ich aus eigener Erfahrung“, sagte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck zu rund 100 Mitarbeitern im Stadtratssaal beim Darmkrebsvorsoge-Aktionstag der Verwaltung.

Die gesetzlichen Krankenkassen bezahlen ihren Mitgliedern in der Regel ab dem 50. Lebensjahr einmal pro Jahr einen Test auf verstecktes Blut. Die Stadtverwaltung setzt hier früher an und hat 2500 Mitarbeiter ab dem 45. Lebensjahr aufgerufen, im Darmkrebsmonat März an einer anonymen und kostenlosen betrieblichen Vorsorgeaktion teilzunehmen. Bisher seien schon 484 Proben eingereicht worden – einer mehr als 2014, sagte Steinruck. Von den bereits 126 ausgewerteten Tests seien fünf Befunde, die weiterer Untersuchungen bedürfen. „2014 gab es 20 Positivbefunde und somit wurde möglicherweise 20 Mitarbeitern das Leben gerettet “, sagte die Oberbürgermeisterin. Nach Angaben von Peter Schmidt, Leiter des Bereichs Personal bei der Stadt, kostet die Vorsorgeaktion 6000 Euro.

65 000 Erkrankungen im Jahr

„Der Darmkrebs wächst sehr langsam über Jahre, ohne dass der Betroffene etwas davon merkt. Das ist das Heimtückische an dieser Erkrankung. Jährlich erkranken in Deutschland rund 65 000 Menschen neu an Darmkrebs und fast 26 000 Betroffene sterben daran. Wenn die Menschen die Vorsorge in Anspruch nehmen würden, könnte viel verhindert werden“, machte Professor Jürgen F. Riemann, Vorstandsvorsitzender der Stiftung LebensBlicke, deutlich.