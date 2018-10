Stadt saniert Schuldach

Ludwigshafen.Das undichte Dach der Luitpoldschule wird für 298 000 Euro saniert. Dies beschloss der Bau- und Grundstücksausschuss einstimmig und ohne längere Diskussion. Denn die Schäden sind gravierend. Die gesamte bituminöse Abdeckung ist nach Angaben der Stadt undicht, das Dach durchnässt und die Dämmung feucht. Die Verwaltung hatte in der Vergangenheit immer wieder versucht, mit Reparaturen den Schaden zu beheben. Dadurch konnten aber keine dauerhaften Verbesserungen erreicht werden. Bei Starkregen dringt Wasser in den großen Bibliotheksraum ein. Es verursacht Schäden an den Wänden. Ähnlich sieht es in der Sporthalle und in den Nebenräumen aus.

Einstimmig beschloss der Ausschuss ferner, die Fahrbahn und Gehwege in der Hans-Warsch-Straße für 450 000 Euro zu erneuern. Diese sind mit Schlaglöchern, Rissen und Verformungen übersäht. Ein 230 Meter langer Abschnitt der Straße wird als verkehrsberuhigter Bereich ausgebaut. ott

