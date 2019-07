Stadt schließt Imbiss

Ludwigshafen.Wegen Verstoßes gegen die Ladenöffnungszeiten hat der Kommunale Vollzugsdienst am Dienstagfrüh einen Imbiss in der Oberstraße geschlossen. Nach Angaben der Stadt hatte sich eine Anwohnerin am Vortag gegen 23 Uhr über das Lokal beschwert, weil es noch geöffnet war. Laut Gewerbeanmeldung darf der Imbiss nur zwischen 6 und 22 Uhr betrieben werden. Weil die Öffnungszeiten überschritten wurden, wiesen die Ordnungskräfte den Betreiber an, den Imbiss zu schließen und setzten ihm eine Frist bis Mitternacht, da sich noch Gäste im Lokal befanden. Bei einer Nachkontrolle am frühen Dienstagmorgen war der Imbiss jedoch immer noch geöffnet. Im Gespräch mit den städtischen Mitarbeitern zeigte sich der Betreiber uneinsichtig. Er schloss zwar das Lokal, händigte jedoch dem Vollzugsdienst nicht den Schlüssel aus. Die Ordnungskräfte versiegelten daraufhin die Zugänge zu den Räumen. ott

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.07.2019