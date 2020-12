Die Bürgerbüros bleiben zwar noch offen und arbeiten bereits vergebene Termine bis Anfang Januar ab. Viele andere Verwaltungsgebäude wie die Stadtbibliothek und das Stadthaus Nord werden aber bis auf Weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen, teilte die Stadt am Dienstagabend mit. Wegen des „unvermindert dynamischen Infektionsgeschehens in Ludwigshafen“ schränkt sie ab Mittwoch, 16. Dezember, den Umfang der Dienstleistungen ein. Wo keine persönliche Vorsprache mehr möglich ist, werden die Bürger gebeten, sich per Telefon und E-Mail an die Beschäftigten der Verwaltung zu wenden. Die Stadt kündigte in einigen Bereichen Notdienste an, die sich um die Belange der Bürger kümmern. Nähere Angaben wurden dazu nicht gemacht.

„Wie in den vergangenen Monaten haben wir auch hier abgewogen, welche weiteren Mittel es gibt, um die Infektionsketten effektiv zu brechen“, begründete Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) das Vorgehen. Potenziellen Corona-Infektionen könne die Basis entzogen werden, in dem das Zusammentreffen von Menschen in größerer Zahl unterbunden werde. Mit den Maßnahmen folge die Verwaltung den Wünschen der Bundesregierung und den Ländern. Diese hatten dafür plädiert, dass Verwaltungsmitarbeitern nach Möglichkeit in Heimarbeit wechseln. Die Stadt kündigte an, Informationen über Dienstleistungen und Zugänglichkeit der Gebäude regelmäßig zu aktualisieren.

Im Nachfolgenden Änderungen für wichtige Bereiche:

Bürgerbüros: Das Bürgerbüro Rathaus sowie die drei Außenstellen Achtmorgenstraße, Oggersheim und Oppau bleiben offen. Neue Termine werden nur noch telefonisch vergeben, da im Gespräch die Dringlichkeit des Terminwunsches abgeklärt wird. Die Vergabe von Terminen erfolgt nur bei wichtigen Anliegen und erst wieder ab Anfang Januar, da vorher alle Termine vergeben sind. Die Infotheke im Bürgerbüro Rathaus bleibt offen. Die Ortsvorsteher-Büros sind vom 16. Dezember bis 10. Januar geschlossen.

Zulassungsstelle: Bei der Zulassungsstelle werden ab 16. Dezember keine Wartemarken mehr ausgegeben. Die bis zum 30. Dezember gebuchten Online-Termine werden abgearbeitet. Ab 17. Dezember werden Zulassungsdienste und Händler auf jeweils fünf Zulassungen und drei Abmeldungen begrenzt. Ab 4. Januar werden Kunden mittels Online-Terminvergabe und telefonischer Terminvereinbarung nach Dringlichkeit eingeplant.

Verkehrsangelegenheiten: Bis zum 30. Dezember gebuchte Kundentermine zu Bewohnerparken und Ausnahmegenehmigungen werden abgearbeitet. Ab 1. Januar werden Termine nur nach telefonischer Anfrage vergeben.

Standesamt: Das Standesamt ist grundsätzlich offen für vereinbarte Termine wie beispielsweise Sterbefallbeurkundung, Geburtsbeurkundung, Vaterschaftsanerkennung und wichtige Namensänderungen. Termine werden weiter vereinbart. Vereinbarte Termine für Einbürgerungen finden statt, während Beratungen nur noch in der laufenden Woche vorgenommen werden.

Ausländerbehörde: Die Abteilung Aufenthaltsrecht ist zunächst bis 10. Januar 2021 geschlossen. Die Verlängerung von auslaufenden Aufenthaltstiteln und Duldungen erfolgt auf dem Postweg. Die Ausländerbehörde ist weiterhin telefonisch und per E-Mail erreichbar.

Stadthaus Nord: Das Stadthaus Nord ist ab 16. Dezember 2020 für den Publikumsverkehr geschlossen. Als weitere Einrichtungen des Dezernats für Soziales und Integration sind ab 16. Dezember die Kleidertreffs, der Internationale Frauentreff, die Beschäftigungsförderung, die Quartierbüros Sozialer Zusammenhalt und die Abteilung Seniorenförderung in der Walzmühle geschlossen. Die Mitarbeiter*innen sind telefonisch erreichbar.

Stadtbibliothek: Die Stadtbibliothek ist ab 16. Dezember geschlossen. Der kontaktarme Ausleihservice „Books to go“ wird weiterhin angeboten. Über ein Formular auf der Homepage der Stadt, www.ludwigshafen.de/lebenswert/stadtbibliothek/service-und-kontakt, können die gewünschten Medien bestellt und am nächsten Tag in der Zentralbibliothek im Service abgeholt werden.

WBL: Alle Wertstoffhöfe bleiben geöffnet, während die Ausleihe von Verkehrsschildern und Absperrungen nicht mehr möglich ist. Der Bereich Stadtentwässerung und Straßenunterhalt hat Notdienste zur Aufrechterhaltung der Entwässerung und für die Reparatur der Straßen eingerichtet. Die Betriebszentrale ist unter der Telefonnummer 0621 504-6870 rund um die Uhr zu erreichen.

