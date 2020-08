Stadt setzt mehr auf mobiles Arbeiten

Ludwigshafen.Die Verwaltung hat mit dem Personalrat eine neue Dienstvereinbarung zum mobilen Arbeiten abgeschlossen. „Wir bieten den Beschäftigten den Rahmen, noch flexibler arbeiten zu können“, sagt Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD). Damit wolle die Stadt auch ihre Attraktivität erhöhen, um Fachkräfte weit über die Metropolregion hinaus zu erreichen. Mobiles Arbeiten soll ermöglicht werden, wenn „die Tätigkeit und die Person geeignet sind und die dienstlichen und betrieblichen Interessen dies erlauben“.

In den vergangenen Monaten der Corona-Pandemie sei die Digitalisierung in allen Verwaltungsbereichen beschleunigt worden, so die Rathauschefin. „Neu eingeführte digitale Verfahren werden wohl kaum zurückgedreht. Telefon- und Videokonferenzen sowie mobiles Arbeiten gehören mittlerweile zum Alltag vieler Mitarbeiter“, berichtet Anne Niedecken, Bereichsleiterin Organisation und Weiterentwicklung.

Gleichzeitig treibe die Stadt die Digitalisierung von Verwaltungsservices insgesamt voran. Dafür würden Dienstleistungen aus der Sicht der Bürger und Kunden gedacht und online gestaltet. Das Online-Zugangs-Gesetz (OZG) des Bundes setze zudem Ziele zur Digitalisierung von Verwaltungsleistungen: Bis Ende 2022 sind rund 575 Dienstleistungen auf Ebene des Bundes, des Landes und der Kommunalverwaltungen umzusetzen.

„Die Stadt Ludwigshafen arbeitet hier als Referenzkommune in Rheinland-Pfalz eng mit dem Land und der Metropolregion Rhein-Neckar-GmbH zusammen“, so Niedecken. In Digitalisierungslaboren würden mit allen Beteiligten neue „Prototypen“ entwickelt. „Die Verwaltung soll damit schneller und kundenorientierter arbeiten können“, lautet das Ziel. ott

