Stadt startet Mängelmelder

Ludwigshafen.Ihrem Ärger über wilde Müllablagerungen, kaputte Straßenbeleuchtung oder illegal abgestellte Autos können Ludwigshafener in Zukunft auf einer neuen Beschwerdeplattform Luft machen. Am Montag, 1. April, geht die Stadt mit dem Mängelmelder online. Dieser ermöglicht den Bürgern, ihr Anliegen in wenigen Schritten entweder per App fürs Smartphone oder am Computer zu erfassen und der Verwaltung zu

...