Stadt stellt Waffen sicher

Ludwigshafen.Der Kommunale Vollzugsdienst hat bei einem 59-Jährigen in Ruchheim mehrere Waffen sichergestellt, nachdem der Mann Personen mit einer Schreckschusswaffe bedrohte hatte. Wie die Stadt am Montag mitteilte, kam es am Samstag kurz nach Mitternacht zum Streit, als der Mann im alkoholisierten Zustand Passanten in der Maxstraße aufforderte, auf den Boden geworfenen Müll aufzuheben, und seiner Forderung mit der Schreckschusswaffe Nachdruck verlieh. Die Polizei wurde verständigt, die den Vollzugsdienst hinzuzog. Da der Mann einen Waffenschein besitzt, kontrollierten die Ordnungshüter in dessen Wohnung Lang-, Kurz-, Luftdruck- sowie Anscheinswaffen und stellten sie sicher. Der 59-Jährige besaß die Waffen legal und bewahrte sie ordnungsgemäß auf. Er zeigte für das Vorgehen Verständnis und bezeichnete den Vorfall in der Maxstraße als Dummheit. ott

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 14.05.2019