Stadt stoppt Verlegearbeiten

Ludwigshafen.Der Kommunale Vollzugsdienst hat in der Thomas-Mann-Straße die unsachgemäße Verlegung von Gehwegplatten gestoppt. Wie die Verwaltung am Montag mitteilte, hatte ein Anwohner am Sonntag gegen 16 Uhr die Behörde alarmiert. Ein 52-jähriger Bekannter eines Hausbesitzers hatte mehrere Platten entfernt und wieder verlegt, um Unkraut zu entfernen. Folge: Die Fugen waren zwar auf einer Länge von etwa 25 Metern frei von Unkraut, aber die Platten standen nun schief. Nach Angaben der Stadt ragten sie teilweise in die Höhe, wackelten wegen fehlender Fugenmasse und waren teilweise gebrochen. Die Stadt ließ wegen des gefahrdrohenden Zustands den Gehweg in der Thomas-Mann-Straße durch die Berufsfeuerwehr absperren. ott

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 06.08.2019