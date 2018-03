Stadt sucht Schöffen

Anzeige

Ludwigshafen.Die Verwaltung bereitet sich auf die Schöffenwahl für die Amtszeit 2019 bis 2023 vor. Interessierte können sich bis zum 31. März 2018 bewerben. Entsprechende Formulare sind nach Angaben der Stadt an der Bürgerinformation im Rathhaus erhältlich und können über die Internetseite der Stadt heruntergeladen werden. Gesucht sind Frauen und Männer, die als Vertreter des Volks an der Rechtsprechung teilhaben wollen. Als ehrenamtliche Richter bei Strafverfahren an Amts- oder Landgericht nehmen sie verantwortungsvolle Aufgaben wahr und entscheiden mit gleichem Stimmrecht wie die Berufsrichter darüber, ob Angeklagte schuldig sind und welche Strafe ihrer Schuld angemessen ist. Für die Prozesstage werden die Schöffen von ihrem Arbeitgeber freigestellt.

Das Amt verlangt soziale Kompetenz, Vorurteilsfreiheit, Menschenkenntnis und Einfühlungsvermögen. Jugendschöffen sollten zudem über pädagogische Erfahrung verfügen. Bewerber müssen mindestens 25 Jahre alt sein und dürfen zu Beginn der Amtsperiode das Alter von 69 nicht überschritten haben. Zudem dürfen Schöffen nicht vorbestraft oder insolvent sein.