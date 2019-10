Stadt und Land stärken soziale Bauprojekte

Ludwigshafen.Die Stadt Ludwigshafen und das Land Rheinland-Pfalz wollen in der Chemiestadt künftig gemeinsam mehr sozialen Wohnraum schaffen. Zur Stärkung des geförderten Wohnungsbaus haben Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) und Finanz- und Bauministerin Doris Ahnen (SPD) am Freitag eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Mit solchen Verträgen sichert das Land Städten mit angespanntem Wohnungsmarkt zu, ausreichend finanzielle Mittel für die Förderung von konkret geplanten Bauprojekten zur Verfügung zu stellen. „Ludwigshafen hat sich verpflichtet, bis 2021 insgesamt 566 Wohnungen im unteren Preissegment zu bauen. Entsprechend wird das Land Mittel bereitstellen“, sagte Doris Ahnen bei der Unterzeichnung der Vereinbarung. „Das ist ein klares Signal, dass wir in Ludwigshafen viel vorhaben.“

Das Papier unterschrieben Ahnen und Steinruck bei einem Spatenstich zu einem sozialen Wohnungsbauprojekt der städtischen Immobiliengesellschaft GAG in der Gartenstädter Hochfeldstraße. Steinruck betonte noch einmal den „Riesenbedarf nach Wohnraum im unteren und mittleren Preissegment“, den es in Ludwigshafen gebe. „Unter anderem mit Projekten wie diesem deckt die GAG den Bedarf ab“, so die Stadtchefin.

Sechs Euro pro Quadratmeter

Bei dem Bauvorhaben in der Hochfeldstraße handelt es sich um ein Nachverdichtungsprojekt, wie GAG-Vorstand Wolfgang van Vliet berichtete. In zwei Gebäudekomplexen auf freien Rasenflächen entstehen insgesamt 40 Wohnungen. „Der Mietpreis wird bei sechs Euro pro Quadratmeter liegen“, sagte van Vliet. Gebaut werden Einheiten mit zwei bis vier Zimmern, die zwischen 60 und 90 Quadratmeter groß sein werden. Die neuen Bewohner erwartet nach Angaben der GAG eine moderne Ausstattung, zudem sollen die Appartements über Aufzüge stufenlos erschlossen werden.

Wie Projektleiterin Anja Jahnke berichtete, sollen sich die neuen Gebäude in der Größe an die angrenzenden Bestandshäuser anpassen. Diese seien in den Jahren 2010 bis 2015 modernisiert und mit neuen Balkonen, Wärmedämmung sowie Außenanlagen aufgewertet worden.

Laut Jahnke wartet die GAG für die Neubauten noch auf die Baugenehmigung, Mitte bis Ende November sollen die Arbeiten dann richtig beginnen. „Als Bauzeit sind 14 Monate vorgesehen“, so die Projektleiterin. Die Übergabe an die neuen Mieter sei für Anfang 2021 geplant. Eine der Schwierigkeiten des Projekts sei die Umsetzung der Vorgaben zu Pkw-Stellplätzen, denn es müssten 1,5 Plätze pro Wohnung nachgewiesen werden. „60 Parkplätze sind eine Herausforderung, aber es ist uns gelungen“, sagte Jahnke.

Wenn die Häuser stehen, werden noch die Außenanlagen mit Spielplätzen, Fahrradunterständen und Bepflanzungen hergerichtet. Das Investitionsvolumen liegt bei 7,7 Millionen Euro. Die Investitions- und Strukturbank (ISB) des Landes fördert das Projekt mit 4,7 Millionen Euro. Projekte dieser Art soll es durch die neue Vereinbarung in Zukunft noch viel öfter geben.

