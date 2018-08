Ludwigshafen.Die Stadt verkauft Fundsachen am Dienstag, 4. September, von 15.30 bis 16.30 Uhr im Stadthaus Bismarckstraße 29 (Nähe Berliner Platz). Sie bietet unter anderem Fahrräder, Bekleidung, Sportartikel, Bücher, Regenschirme, Sportsachen, Rucksäcke, Taschen und Geldbörsen an. Eine vorhergehende Besichtigung, Reservierung oder telefonische Auskunft sind nicht möglich. Die Verwaltung weist darauf hin, dass der Verkaufsraum sehr begrenzt ist, so dass nicht alle Personen auf einmal eingelassen werden können. Es kann daher zu Wartezeiten kommen. Der Verkauf erfolgt ohne Gewähr. Der Zugang zum Fundbüro ist über den Hof der städtischen Musikschule möglich. ott

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 29.08.2018