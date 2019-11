Stadt verlängert Öffnungszeiten

Ludwigshafen.Ab Mitte November gelten in der Kfz-Zulassungsstelle erweiterte Öffnungszeiten. Wie die Stadt mitteilt, wurden die Abläufe in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern so umstrukturiert, dass die Kunden die Dienstleistungen der Einrichtung in der Achtmorgenstraße pro Woche in fünf zusätzlichen Stunden in Anspruch nehmen können. Montags, mittwochs und freitags sind die Schalter künftig jeweils eine Stunde, dienstags zwei Stunden länger geöffnet. Ab 11. November gilt: Montag 8 bis 13 Uhr, Dienstag 7 bis 13 Uhr, Mittwoch 8 bis 13 Uhr, Donnerstag 8 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr und Freitag 7.30 bis 12.30 Uhr. Die Stadt erhofft sich geringere Wartezeiten für die Kunden. jei

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 05.11.2019