Stadt verstärkt Kontrollen

Ludwigshafen.Der Kommunale Vollzugsdienst kontrolliert in den kommenden Wochen verstärkt, ob die Ladenöffnungszeiten eingehalten werden. Grund: Die Verwaltung erhielt vermehrt Anzeigen über Verstöße. Laut Gesetz müssen Verkaufsstellen grundsätzlich an Sonn- und Feiertagen sowie montags bis samstags von 22 bis 6 Uhr geschlossen bleiben. Ausnahmen gibt es für den Verkauf von Zeitungen und Zeitschriften, Milchprodukten, Bäckerei- und Konditorwaren, landwirtschaftlichen Produkten sowie Pflanzen. In Ausnahmefällen ist ein Verkauf an Sonn- und Feiertagen erlaubt – aber nur im Zeitraum zwischen 7 und 20 Uhr und auf insgesamt fünf Stunden beschränkt. ott

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 13.11.2018