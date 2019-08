Stadt versteigert 40 Fahrzeuge

Ludwigshafen.Die Verwaltung versteigert am Donnerstag, 22. August, 40 gebrauchte Fahrzeuge – zeitgleich an zwei Orten. Diese können von 9 bis 13 Uhr auf dem Gelände des Bereichs Straßenverkehr (Achtmorgenstraße 9) und auf dem Ausweichparkplatz gegenüber dem Eingang Bliesbad besichtigt werden. Gebote sind bis 13 Uhr möglich. Nach 15.30 Uhr gibt die Stadt bekannt, wer den Zuschlag erhält.

Sie bietet abgemeldete oder nicht zum Verkehr zugelassene Fahrzeuge in unterschiedlichem Zustand an, die von öffentlichen Straßen entfernt wurden. Für die Fahrzeuge liegen in der Regel keine Papiere und Schlüssel vor, Probefahrten und Nachverhandlungen sind nicht möglich. Die Stadt übernimmt weder Garantie noch Gewährleistung für die Autos. Die ersteigerten Fahrzeuge müssen binnen drei Tagen abgeholt werden. ott

